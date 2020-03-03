РПЦ не давала особых распоряжений из-за коронавируса

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Русская православная церковь пока не выпускала каких-то особых рекомендаций для верующих в связи с распространением коронавируса, вместе с тем люди должны руководствоваться здравым смыслом и не забывать об обычных мерах гигиены, сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"На сегодняшний день нет никаких особых благословений или распоряжений священноначалия по изменению сложившейся богослужебной практики - по посещению храмов и так далее", - сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос о том, даны ли какие-то рекомендации храмам "по усилению дезинфицирующих мероприятий между службами, протиранию стекол икон" и другим подобным вещам, глава синодального заметил, что "эти меры диктуются просто здравым смыслом" и "не требуют каких-то специальных - на сегодняшний день, по крайней мере - распоряжений".
"Достаточно просто такого, сознательного отношения как тех, кто приходит в храм, так, естественно, и духовенства храма", - добавил Легойда.
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