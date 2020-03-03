РПЦ не давала особых распоряжений из-за коронавируса

"На сегодняшний день нет никаких особых благословений или распоряжений священноначалия по изменению сложившейся богослужебной практики - по посещению храмов и так далее", - сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о том, даны ли какие-то рекомендации храмам "по усилению дезинфицирующих мероприятий между службами, протиранию стекол икон" и другим подобным вещам, глава синодального заметил, что "эти меры диктуются просто здравым смыслом" и "не требуют каких-то специальных - на сегодняшний день, по крайней мере - распоряжений".