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Россия и Япония перешли на переговоры по электронной почте, пишут СМИ
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РИА Новости

Россия и Япония перешли на переговоры по электронной почте, пишут СМИ

13:47 03.03.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaТокио
Токио
© AP Photo / Koji Sasahara
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 3 мар - РИА Новости. Россия и Япония из-за угрозы распространения нового коронавируса отменили запланированную на 12 марта встречу по обсуждению плана безвизовых визитов на южные Курилы бывших японских жителей и решили последующие контакты вести с помощью электронной почты, сообщило информационное агентство Киодо.
По его данным, инициатива вести переписку по электронной почте исходит от российской стороны. Встречу планировалось провести в РФ.
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В Японии опасаются, что распространение коронавируса может привести к отмене визитов на южные Курилы бывших их жителей. В то же время, как отмечает Киодо, ожидается, что план будет согласован между Россией и Японией в середине марта.
По сообщениям телеканала NHK, в Японии отмечены случаи заражения коронавирусом 986 человек, в том числе 706 человек с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Число погибших составило 12, в том числе шестеро с того же судна.
Число зараженных в Китае, откуда в декабре началось распространение коронавируса, превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайЯпонияРоссияВ мире
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