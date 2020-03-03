Россия и Япония перешли на переговоры по электронной почте, пишут СМИ

По его данным, инициатива вести переписку по электронной почте исходит от российской стороны. Встречу планировалось провести в РФ.

В Японии опасаются, что распространение коронавируса может привести к отмене визитов на южные Курилы бывших их жителей. В то же время, как отмечает Киодо, ожидается, что план будет согласован между Россией и Японией в середине марта.