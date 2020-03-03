В Иране число заражений коронавирусом возросло до 2336 человек

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 800 человек - до 2336, число жертв возросло до 77, сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.
"Согласно последним собранным данным, новых случаев заражения – 835, новых случаев с летальным исходом – 11. Всего с учетом этих данных число случаев заражения выросло до 2336, всего погибших – 77. Однако радует, что выздоровели 435 человек", - сообщил замглавы минздрава Ирана в эфире IRINN.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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