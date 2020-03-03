В Москве и области 8 Марта транспорт сделают бесплатным для женщин

"Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - сообщил мэр.

Как добавил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье для женщин и детей также будет бесплатный вход в музеи.

"Восьмого марта проезд для них (женщин – ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме Аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал он.