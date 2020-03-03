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В Москве и области 8 Марта транспорт сделают бесплатным для женщин
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РИА Новости

В Москве и области 8 Марта транспорт сделают бесплатным для женщин

13:43 03.03.2020 (обновлено: 15:23 03.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина в московском метро
Женщина в московском метро
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина в московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электричках 8 Марта для всех женщин будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - сообщил мэр.
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Он также отметил, что парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной.
Как добавил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье для женщин и детей также будет бесплатный вход в музеи.
"Восьмого марта проезд для них (женщин – ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме Аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал он.
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8 мартаСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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