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Религия и мировоззрение
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567842065.html
В РПЦ прокомментировали возможность упоминания Бога в Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_761a8da567f907550e8f439f9bc39190.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали возможность упоминания Бога в Конституции

13:38 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внесение в Конституцию упоминания о Боге нисколько не нарушает светского характера государства, а является лишь "констатацией факта" роли религии в российской истории и делает "акцент на историческую преемственность", заявил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
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"Я полагаю, что это никак не противоречит заявленному в Конституции светскому характеру государства", - сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, читая во вторник утром сообщения СМИ и высказывания в социальных сетях, он обратил внимание на то, что "уже пошла такая волна, которая пытается представить поправку как нарушающую светский характер государства".
"Но это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, - это констатация, что это вера в Бога, которая "передана нашими предками". Упоминается конкретный исторический факт. Кто-то может веру принимать, кто-то отвергать, но то, что она передана нашими предками, это совершенно точно", - отметил представитель Московского патриархата.
По его мнению, очень важно, что в основном законе страны будет зафиксирован этот "акцент на историческую преемственность". Он напомнил, что такой же позиции придерживаются и представители всех традиционных религий России, что было зафиксировано в их совместном заявлении.
Если же посмотреть на конституцию стран, светский характер которых не вызывает вопросов, добавил Легойда, то "там намного более определенно упоминается Бог и даже Святая Троица".
В целом, оценивая итоги прошедшей дискуссии по поправкам, представитель Русской церкви заметил, что был сделан упор "на социальный характер вносимых поправок", направленных, по его словам, "на конкретного человека, на простого человека, как принято говорить". "Есть надежда, что все это в конечном итоге поможет улучшить жизнь людей", - заключил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 12:56
Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции
180001594
Обсудить 17
Религия и мировоззрениеРоссийская Федерация (Россия)Владимир ЛегойдаКонституция РФРусская православная церковьГосдума РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Театральная постановка с горячим питанием для школьников и религией. как будто только это и мешало нашей стране стать великой. Ну теперь сытая школота да с верой в бога без раскачки сделает прорыв!
3 марта, 13:43
КМКостя Магомедов
3660204
Ну, если "внесение в Конституцию" Бога "не нарушает светского характера государства", то НЕвнесение НЕ нарушает тем более. И, главное, оставляет Церковь ВНЕ ошибок государства и даёт ей возможность подумать о своих: например, о венчании Собчак в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот (это где венчался Пушкин с Натальей Гончаровой) с последующим шабашом этой дамы...
3 марта, 13:56
aalnoor1953
4130001
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