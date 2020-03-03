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2020-03-03T13:37+0300
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В Лондоне рассмотрят дело Олега Тинькова 27 апреля
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РИА Новости

В Лондоне рассмотрят дело Олега Тинькова 27 апреля

13:37 03.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь и председатель Совета директоров АО "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Основатель и председатель Совета директоров АО Тинькофф Банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель и председатель Совета директоров АО "Тинькофф Банк" Олег Тиньков. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Следующее слушание Вестминстерского магистратского суда по делу о налоговых претензиях со стороны США к Олегу Тинькову запланировано на 27 апреля, сообщили РИА Новости в суде.
"Следующее заседание состоится 27 апреля в 10.00 утра", - сказал представитель суда.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
28 февраля, 13:07
Эксперт оценил инициирование США слушаний в отношении Олега Тинькова
TCS Group сообщила на прошлой неделе, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова, которые проходят в феврале-апреле 2020 года. В понедельник группа уточнила, что бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание и на время слушаний останется в столице Великобритании.
Тиньков участвует в этих судебных слушаниях в качестве частного лица, отмечает TCS. Команда юристов Тинькова "работает над максимально быстрым решением этой проблемы".
TCS Group Holding PLC - онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
28 февраля, 15:33
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
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Олег ТиньковВеликобританияЛондонСШАВ мире
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