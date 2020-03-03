В Лондоне рассмотрят дело Олега Тинькова 27 апреля

ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Следующее слушание Вестминстерского магистратского суда по делу о налоговых претензиях со стороны США к Олегу Тинькову запланировано на 27 апреля, сообщили РИА Новости в суде.
"Следующее заседание состоится 27 апреля в 10.00 утра", - сказал представитель суда.
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TCS Group сообщила на прошлой неделе, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова, которые проходят в феврале-апреле 2020 года. В понедельник группа уточнила, что бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание и на время слушаний останется в столице Великобритании.
Тиньков участвует в этих судебных слушаниях в качестве частного лица, отмечает TCS. Команда юристов Тинькова "работает над максимально быстрым решением этой проблемы".
TCS Group Holding PLC - онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".
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