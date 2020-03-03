В Лондоне рассмотрят дело Олега Тинькова 27 апреля

TCS Group сообщила на прошлой неделе, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова, которые проходят в феврале-апреле 2020 года. В понедельник группа уточнила, что бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание и на время слушаний останется в столице Великобритании.