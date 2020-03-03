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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567838738.html
Молодые бизнесмены из РФ и КНР заключили контракты на $300 млн за год
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РИА Новости

Молодые бизнесмены из РФ и КНР заключили контракты на $300 млн за год

13:35 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© Fotolia / lichtmeisterПодписание договора
Подписание договора
© Fotolia / lichtmeister
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2019 году стоимость контрактов, подписанных между российскими и китайскими молодыми предпринимателями, составила около 300 миллионов долларов.
Об этом в интервью агентству "Спутник" сообщил председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.
"В 2019 году российские и китайские молодые предприниматели подписали более 100 соглашений и контрактов на общую сумму около 300 миллионов долларов. В соответствующих проектах приняли участие около 120 молодых российских и китайских бизнесменов", - отметил он.
Сотрудничество осуществляется в рамках "Российско-китайского молодежного предпринимательского инкубатора", организованного совместно Российским союзом молодежи и Всекитайской федерацией молодежи, в настоящее время в программе участвуют десятки регионов.
Красноруцкий отметил, что ежегодные обмены между российскими и китайскими молодыми предпринимателями стали эффективным способом работы. Он также сообщил, что серия взаимных визитов продолжится во второй половине этого года.
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"Неформальные обмены сблизили молодых людей из наших двух стран", - подчеркивает собеседник "Спутника".
Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи сотрудничают с 1993 года, и официально реализуют соглашение о сотрудничестве с 1 октября 2007 года.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссийская Федерация (Россия)Китай
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