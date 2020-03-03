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2020-03-03T13:34+0300
https://ria.ru/20200303/1567838293.html
В Смоленской области недовольная сельчанка разбила окна администрации
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РИА Новости

В Смоленской области недовольная сельчанка разбила окна администрации

13:34 03.03.2020
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© Фото : группа Народный Контроль Смоленщины в ОдноклассникахРазбитые окна в Администрации Прудковского сельского поселения в Смоленской области
Разбитые окна в Администрации Прудковского сельского поселения в Смоленской области
© Фото : группа Народный Контроль Смоленщины в Одноклассниках
БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Жительница Смоленской области, недовольная работой администрации сельского поселения, разбила топором пять окон и стекла двух машин, находившихся рядом со зданием, сообщает УМВД по региону.
Видеозапись происшествия появилась в интернете в понедельник, она сделана сотрудницей администрации Прудковского сельского поселения, чья машина пострадала. На кадрах видно, как сельчанка в куртке и шортах топором крушит стекла автомобиля, припаркованного у здания, после чего направляется к окнам администрации и разбивает их на глазах у сотрудников, которые находились в здании за зарешеченными окнами.
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Как пояснили РИА Новости в УМВД по региону, инцидент произошел еще в конце февраля. От действий женщины пострадали пять окон в здании администрации Прудковского сельского поселения, служебный автомобиль и машина сотрудницы администрации, заявление об этом поступило в отделение полиции.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили работников администрации и местных жителей и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась местная жительница 1986 года рождения", - говорится в сообщении полиции. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что была недовольна работой администрации.
В отношении женщины было возбуждено дело по статье "Хулиганство", максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на пять лет.
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Смоленская областьПроисшествия
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