В Смоленской области недовольная сельчанка разбила окна администрации

Как пояснили РИА Новости в УМВД по региону, инцидент произошел еще в конце февраля. От действий женщины пострадали пять окон в здании администрации Прудковского сельского поселения, служебный автомобиль и машина сотрудницы администрации, заявление об этом поступило в отделение полиции.