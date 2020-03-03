Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

"Я не располагаю информацией, потому что каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают. Если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях", - сказал Песков журналистам.

Ранее во вторник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании". В региональном управлении ФСБ информацию о "минировании" не подтвердили. Позже министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что пассажиры и члены экипажа самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, но совершившего экстренную посадку в Перми, эвакуированы в терминал аэропорта.