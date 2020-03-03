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2020-03-03T13:33+0300
https://ria.ru/20200303/1567836907.html
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
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РИА Новости

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

13:33 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
"Я не располагаю информацией, потому что каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают. Если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях", - сказал Песков журналистам.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
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Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Телефонный терроризм во всем мире является достаточно распространенной практикой, добавил он.
"Меры предосторожности на воздухе - это совершенно нормальная практика", - заключил Песков.
Ранее во вторник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании". В региональном управлении ФСБ информацию о "минировании" не подтвердили. Позже министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что пассажиры и члены экипажа самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, но совершившего экстренную посадку в Перми, эвакуированы в терминал аэропорта.
В феврале московские аэропорты также затронула волна "минирований".
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 12:45
Экстренно севший в Хабаровске самолет вылетел в Москву
151045
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Airbus А320Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНовосибирскРоссияПермьПроисшествия
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