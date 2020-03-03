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Защита бывшего президента Армении Кочаряна заявила отвод судье
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РИА Новости

Защита бывшего президента Армении Кочаряна заявила отвод судье

13:31 03.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, заявляет отвод судье Анне Данибекян, сказал во вторник на судебном заседании адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.
"Я заявляю вам отвод и ходатайствую взять самоотвод", - сказал Алумян. В качестве аргумента адвокат привел слова председателя Высшего судебного совета (ВСС) Рубена Вардазаряна, заявившего в одном из интервью, что "власти хотят, чтобы все судьи были похожи на Армена Даниеляна (повторно арестовавшего Кочаряна – ред.) и Анну Данибекян".
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"С одной стороны власти не скрывают, что добиваются сохранения ареста Кочаряна любой ценой, с другой, согласно председателю ВСС, вы являетесь оптимальным для властей судьей. Это вызывает у независимого наблюдателя сомнения", - сказал адвокат.
Ранее во вторник Данибекян отложила принятие решения по ходатайству защиты Кочаряна о прекращении его уголовного преследования до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.
Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
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