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В Пакистане зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Пакистане зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом

13:30 03.03.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил о пяти случаях заболевания коронавирусом в стране.

"Мы подтверждаем пятый случай коронавируса в федеральных округах. Пациент стабилен, контроль за его состоянием осуществляется должным образом", - написал он в Twitter.

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Мирза также призвал журналистов уважать право пациента и его семьи на частную жизнь.
Ранее в субботу Мирза сообщил о четырех случаях заболевания коронавирусом в стране. Он отметил, что состояние заболевших стабильное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗПакистанКитайВ мире
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