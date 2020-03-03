В Пакистане зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил о пяти случаях заболевания коронавирусом в стране.
"Мы подтверждаем пятый случай коронавируса в федеральных округах. Пациент стабилен, контроль за его состоянием осуществляется должным образом", - написал он в Twitter.
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Мирза также призвал журналистов уважать право пациента и его семьи на частную жизнь.
Ранее в субботу Мирза сообщил о четырех случаях заболевания коронавирусом в стране. Он отметил, что состояние заболевших стабильное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечились 47,2 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.