В Пакистане зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Помощник премьер-министра Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил о пяти случаях заболевания коронавирусом в стране.

"Мы подтверждаем пятый случай коронавируса в федеральных округах. Пациент стабилен, контроль за его состоянием осуществляется должным образом", - написал он в Twitter.

Мирза также призвал журналистов уважать право пациента и его семьи на частную жизнь.

Ранее в субботу Мирза сообщил о четырех случаях заболевания коронавирусом в стране. Он отметил, что состояние заболевших стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.