В Кузбассе завели дело после госпитализации подростка с муковисцидозом

КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после того, как пациент, страдающий муковисцидозом и не получавший необходимое дорогостоящее лекарство, был снят с поезда и прооперирован в Тюмени из-за резкого ухудшения состояния по дороге в Москву, куда ехал за подтверждением диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

Ранее сайт RT сообщал, что Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый препарат "Кайстон", стоимость курса которого составляет 3 миллиона рублей. Препарат был назначен консилиумом московских врачей еще в 2017 году. По информации RT, региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат.

Семья юноши подала иск в суд к департаменту охраны здоровья населения и выиграла его. Однако, как пишет RT, первую партию "Кайстона" пациент получил только через несколько месяцев после завершения всех обжалований решения суда - в начале 2019 года. По информации RT, препарата хватило на пять месяцев - до совершеннолетия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.

Столичные врачи были против этого, предупреждали, что Илья может не перенести долгую дорогу, по их мнению, подтверждение диагноза не требовалось. Однако кемеровские чиновники настаивали на повторном консилиуме. Во время поездки в столицу состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. По этому факту СК по Кемеровской области начал доследственную проверку. Прокуратура Кузбасса по данному факту тоже организовала проверку.