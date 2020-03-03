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В Кузбассе завели дело после госпитализации подростка с муковисцидозом
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РИА Новости

В Кузбассе завели дело после госпитализации подростка с муковисцидозом

13:27 03.03.2020 (обновлено: 14:42 03.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после того, как пациент, страдающий муковисцидозом и не получавший необходимое дорогостоящее лекарство, был снят с поезда и прооперирован в Тюмени из-за резкого ухудшения состояния по дороге в Москву, куда ехал за подтверждением диагноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.
Ранее сайт RT сообщал, что Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый препарат "Кайстон", стоимость курса которого составляет 3 миллиона рублей. Препарат был назначен консилиумом московских врачей еще в 2017 году. По информации RT, региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат.
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Семья юноши подала иск в суд к департаменту охраны здоровья населения и выиграла его. Однако, как пишет RT, первую партию "Кайстона" пациент получил только через несколько месяцев после завершения всех обжалований решения суда - в начале 2019 года. По информации RT, препарата хватило на пять месяцев - до совершеннолетия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.
Столичные врачи были против этого, предупреждали, что Илья может не перенести долгую дорогу, по их мнению, подтверждение диагноза не требовалось. Однако кемеровские чиновники настаивали на повторном консилиуме. Во время поездки в столицу состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. По этому факту СК по Кемеровской области начал доследственную проверку. Прокуратура Кузбасса по данному факту тоже организовала проверку.
"По результатам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность ). В рамках расследования уголовного дела юноше будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, повлияло ли отсутствие препарата на состояние его здоровья", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
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