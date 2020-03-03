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Глава Минздрава рассказал о состоянии пациента с коронавирусом
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РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о состоянии пациента с коронавирусом

13:27 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пациент с коронавирусом, вернувшийся из Италии в Россию, чувствует себя удовлетворительно, все контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением, обстановка в целом спокойная, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная",- сказал Мурашко журналистам.
Накануне Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Как сообщает штаб, в Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Московская область (Подмосковье)РоссияИталияОбщество
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