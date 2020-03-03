Глава Минздрава рассказал о состоянии пациента с коронавирусом

"Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная",- сказал Мурашко журналистам.

Накануне Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Как сообщает штаб, в Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.