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СК отметил рост подростковой преступности в 2019 году
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РИА Новости

СК отметил рост подростковой преступности в 2019 году

13:23 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несовершеннолетние в РФ в 2019 году совершили 10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 4% выше показателей предшествующего года, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В 2019 году выросло на 4% число совершённых несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений. Оно составило 10 тысяч эпизодов", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.
По его словам, в суды передано 8 тысяч уголовных дел в отношении более чем 11 тысяч несовершеннолетних обвиняемых.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 12:53
СК завел 355 дел о терроризме в 2019 году
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Российская Федерация (Россия)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБезопасность
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