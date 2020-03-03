СК отметил рост подростковой преступности в 2019 году

"В 2019 году выросло на 4% число совершённых несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений. Оно составило 10 тысяч эпизодов", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, в суды передано 8 тысяч уголовных дел в отношении более чем 11 тысяч несовершеннолетних обвиняемых.