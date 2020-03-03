СК отметил рост подростковой преступности в 2019 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несовершеннолетние в РФ в 2019 году совершили 10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 4% выше показателей предшествующего года, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В 2019 году выросло на 4% число совершённых несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений. Оно составило 10 тысяч эпизодов", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.
По его словам, в суды передано 8 тысяч уголовных дел в отношении более чем 11 тысяч несовершеннолетних обвиняемых.
Вчера, 12:53СК завел 355 дел о терроризме в 2019 году