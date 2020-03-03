Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Собственно, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать то, что комиссия впервые обвинила РФ в неизбирательных бомбардировках.