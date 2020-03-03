Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии опубликовала очередной доклад о расследовании ситуации за период с июля 2019 года по январь 2020. В документе говорится, в частности, о случаях гибели местного населения.
"Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Собственно, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать то, что комиссия впервые обвинила РФ в неизбирательных бомбардировках.
Песков добавил, что "там ничего не говорится о действиях террористических группировок, что, как минимум, делает любые суждения этой комиссии однобокими".
"Мы абсолютно не согласны с такими утверждениями", - заявил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что не имел возможности ознакомиться с конкретными фактами.
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