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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567823292.html
Песков: Россия и Турция способны снизить риск конфронтации в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084730_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_f1c0abf2f9b02ac66351881846867898.jpg
РИА Новости

Песков: Россия и Турция способны снизить риск конфронтации в Идлибе

13:21 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© Sputnik / Basel ShartouhСитуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что российским и турецким военным благодаря тесному контакту и диалогу удастся абсолютно минимизировать риск непосредственной конфронтации в сирийском Идлибе, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать, насколько велик риск непосредственной конфронтации в Идлибе между российскими и турецкими военными, поскольку они находятся очень близко друг к другу.
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"Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран", - сказал он журналистам.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
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В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссийская Федерация (Россия)Идлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковТурцияСирияВ мире
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