В Бельгии зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Власти Бельгии во вторник сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом, сообщает телеканал RTBF.

Таким образом, общее число заболевших в стране на данный момент составляет уже 13 человек.

Сообщается, что все вновь заболевшие ранее вернулись в Бельгию с севера Италии, где зафиксирована одна из самых сильных вспышек коронавируса в Европе.

"У всех пациентов наблюдаются умеренные симптомы: лихорадка, кашель, насморк… Все пациенты получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении телеканала.

В минувшие выходные бельгийские власти зафиксировали восемь случаев коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи.