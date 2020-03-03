В Бельгии зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее число заболевших в стране на данный момент составляет уже 13 человек.
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Сообщается, что все вновь заболевшие ранее вернулись в Бельгию с севера Италии, где зафиксирована одна из самых сильных вспышек коронавируса в Европе.
"У всех пациентов наблюдаются умеренные симптомы: лихорадка, кашель, насморк… Все пациенты получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении телеканала.
В минувшие выходные бельгийские власти зафиксировали восемь случаев коронавируса.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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