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В Бельгии зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Бельгии зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

13:15 03.03.2020 (обновлено: 13:34 03.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanКоронавирус
Коронавирус
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Бельгии во вторник сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом, сообщает телеканал RTBF.
Таким образом, общее число заболевших в стране на данный момент составляет уже 13 человек.
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Сообщается, что все вновь заболевшие ранее вернулись в Бельгию с севера Италии, где зафиксирована одна из самых сильных вспышек коронавируса в Европе.
"У всех пациентов наблюдаются умеренные симптомы: лихорадка, кашель, насморк… Все пациенты получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении телеканала.
В минувшие выходные бельгийские власти зафиксировали восемь случаев коронавируса.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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