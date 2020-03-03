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Идлибский фронт. Чем закончится новое обострение в Сирии
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РИА Новости

Идлибский фронт. Чем закончится новое обострение в Сирии

13:50 03.03.2020 (обновлено: 17:43 03.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в сирийской провинции Идлиб остается напряженной. Военнослужащие Турции и подконтрольные им вооруженные формирования продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям сирийской армии. Тем не менее в понедельник правительственным войскам удалось занять город Саракиб и взять под контроль стратегически важную транспортную развязку Алеппо — Дамаск, а также Алеппо — Латакия. О том, что происходит в Идлибе, — в материале РИА Новости.

Бои за Саракиб

За годы войны в Сирии над Саракибом не раз менялся флаг. В марте 2012-го город захватили подразделения так называемой Свободной сирийской армии, однако вскоре правительственные войска выбили их оттуда. В ноябре "умеренная оппозиция" успешно контратаковала. В июле 2017-го в Саракиб вступили боевики террористической группировки "Хайят-Тахрир аш-Шам"* и оставались тут до начала февраля 2020-го, когда Дамаск вернул населенный пункт под свой контроль. А в конце месяца сирийская оппозиция при поддержке вооруженных сил Турции заставила армию Асада покинуть город.
© REUTERS / Umit BektasДым над городом Саракиб в восточной части провинции Идлиб
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
© REUTERS / Umit Bektas
Дым над городом Саракиб в восточной части провинции Идлиб
В ходе наступления Турция широко применяла ударные беспилотники Bayraktar TB2. Первое время они действовали безнаказанно и нанесли ощутимые потери сирийским подразделениям в технике и живой силе. Ситуация усугублялась тем, что сирийцы, по словам находящихся в регионе российских военных корреспондентов, крайне не любят окапываться и возводить надежные полевые укрепления.
На линию фронта перебросили несколько комплексов войсковой ПВО, и это умерило пыл турецких операторов БПЛА — только за 1 марта сбили шесть беспилотников. Турки, впрочем, не остались в долгу и уничтожили в воздушном бою два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24.
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
1 марта, 15:12Обострение ситуации в Идлибе
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Несмотря на мощное противодействие противника, правительственная армия ко 2 марта практически полностью овладела Саракибом. После окончания интенсивных боев в городской застройке в населенный пункт перебросили подразделения российской военной полиции. По сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, это необходимо для беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4, М5. Но есть и другая цель — остудить турков, которые вряд ли захотят ввязываться в открытое военное противостояние с Россией и будут вынуждены действовать в Саракибе и окрестностях значительно осторожнее.
Действительно, сегодня серьезных боестолкновений пока не было. Однако турецкая авиация сбила еще один сирийский самолет — на этот раз L-39. Сирийская армия, в свою очередь, взяла под контроль населенные пункты на востоке Идлиба — Дадих, Кафр-Батих, Джубас, Трунба — и приблизилась к стратегически важному городу Эриха между Саракибом и горным перевалом Джиср-эш-Шугур.

Дипломатическое решение

Очевидно, что выход из нынешней непростой ситуации в Идлибе нужно искать только на дипломатическом поле. Боевики "Хайат-Тахрир аш-Шам"* без поддержки Анкары не способны эффективно противостоять сирийской армии и вести активные наступательные боевые действия. Турция, в свою очередь, не может помогать боевикам без риска прямой военной конфронтации с российскими силами. Да и перспектива слишком больших потерь от сирийских обстрелов вызывает протесты внутри страны. Так, 27 февраля, когда боевики начали крупномасштабное наступление, армия Сирии открыла ответный огонь. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, которые, по данным Минобороны России, находились в боевых порядках террористов. В общем, надо договариваться.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракиб в Сирии
Место атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракеб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Место атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракиб в Сирии
В четверг, 5 марта, Россию с рабочим визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств "обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации". Однако, по мнению ряда экспертов, серьезного прогресса на переговорах ожидать не стоит.
"Честно говоря, я плохо себе представляю, на каких основаниях могут быть достигнуты соглашения, потому что позиция Турции сейчас достаточно жесткая, — сообщил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. — Они атакуют сирийские войска по всей линии фронта. Вероятнее всего, здесь решением будет некое временное прекращение огня: то есть мы удерживаем Асада от каких-то агрессивных поползновений в Идлибе, а турки останавливают те уже регулярные части из сирийских повстанцев, которые поддерживает Анкара. Стороны могут договориться о какой-то красной черте, за которую ни одни, ни другие не переходят, обозначить эту зону и попытаться соблюдать эти условия".
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Вчера, 02:56Обострение ситуации в Идлибе
Эксперт оценил перспективы предстоящей встречи Путина и Эрдогана
Между тем обострились отношения Турции с Евросоюзом. Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи человек. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель срочно направляется в Турцию: 3 и 4 марта он обсудит проблему беженцев с турецким правительством. Эта встреча пройдет в преддверии внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД, которая состоится 6 марта в Загребе. Там тоже будут обсуждать варианты выхода из сирийского кризиса. Ранее Боррель заявил, что ситуация в Идлибе серьезно угрожает миру и безопасности, призвал к немедленной деэскалации и прекращению огня.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Жозеп БоррельСергей ДемиденкоВойна в СирииAero L-39 AlbatrosАнкара (провинция)Су-24Башар АсадСирияБезопасность
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