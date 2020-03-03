В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Обвиняемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани признался в совершении преступления, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 26 сентября в собственной квартире в Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела хозяев - мужчины, ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения, и женщины 1930 года рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Затем, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1999 года рождения.

"В момент задержания молодой человек не признавал свою причастность к совершению преступлений. Однако под тяжестью собранных доказательств обвиняемый на завершающем этапе расследования признал свою вину", - сообщает ведомство.

По сообщению ведомства, расследование уголовного дела завершено.

Добавляется, что мужчина обвиняется в совершении преступления по статьям "разбой" и "убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, из корыстных побуждений". Сейчас уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.