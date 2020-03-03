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https://ria.ru/20200303/1567810749.html
В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину
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РИА Новости

В Рязани обвиняемый в убийстве ветерана и его жены признал вину

13:11 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани признался в совершении преступления, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 26 сентября в собственной квартире в Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела хозяев - мужчины, ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения, и женщины 1930 года рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Затем, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1999 года рождения.
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"В момент задержания молодой человек не признавал свою причастность к совершению преступлений. Однако под тяжестью собранных доказательств обвиняемый на завершающем этапе расследования признал свою вину", - сообщает ведомство.
По сообщению ведомства, расследование уголовного дела завершено.
Добавляется, что мужчина обвиняется в совершении преступления по статьям "разбой" и "убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, из корыстных побуждений". Сейчас уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.
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Убийство ветерана войны и его жены вызвало широкий резонанс. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просил генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование, а также "обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры".
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Российская Федерация (Россия)Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияАлександр ХинштейнЮрий ЧайкаРязаньПроисшествия
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