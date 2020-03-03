Пушков оценил сравнение Крыма и Прибалтийских республик СССР

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США в ОБСЕ Джейса Гилмора о том, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение Прибалтийских республик в состав СССР.
Так, по мнению сенатора, подобное сравнение "хромает".
"В отличие от Прибалтийских республик, этнически нерусских и имевших свои государства, Крым в основном русский и государством никогда не был, а был частью нашей страны", — пояснил Пушков в своем Twitter.
Сенатор также подчеркнул, что место Крыма — в России.
Латвия, Литва и Эстония после революции 1917 года в России стали независимыми государствами. В 1940 году они вошли в состав СССР. Несмотря на формальное признание этого факта, Соединенные Штаты фактически признали Прибалтийские республики частью Советского Союза, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.