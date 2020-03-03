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2020-03-04T00:04+0300
https://ria.ru/20200303/1567810016.html
Пушков оценил сравнение Крыма и Прибалтийских республик СССР
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РИА Новости

Пушков оценил сравнение Крыма и Прибалтийских республик СССР

13:19 03.03.2020 (обновлено: 00:04 04.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США в ОБСЕ Джейса Гилмора о том, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение Прибалтийских республик в состав СССР.
Так, по мнению сенатора, подобное сравнение "хромает".

"В отличие от Прибалтийских республик, этнически нерусских и имевших свои государства, Крым в основном русский и государством никогда не был, а был частью нашей страны", — пояснил Пушков в своем Twitter.

Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков
Сенатор
Сенатор также подчеркнул, что место Крыма — в России.
Латвия, Литва и Эстония после революции 1917 года в России стали независимыми государствами. В 1940 году они вошли в состав СССР. Несмотря на формальное признание этого факта, Соединенные Штаты фактически признали Прибалтийские республики частью Советского Союза, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.
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Российская Федерация (Россия)ПрибалтикаСССРОБСЕАлексей ПушковЭстонияЛатвияРеспублика КрымЛитваВ мире
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