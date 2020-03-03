МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Группа Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, заявила пресс-служба Первого канала.

"Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", — говорится в сообщении.

В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Прусикин признался, что участники группы не верили, что поедут на Евровидение.

"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет", — сказал он.

Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни. Прусикин уточнил, что песня будет веселой, а хореография удивит зрителей.

Опрос Вы согласны с решением отправить группу Little Big на Евровидение? 64.7 % Да, достойный выбор 9.5 % Нет, есть музыканты лучше 12.8 % Не знаю, кто это 13 % Мне без разницы, не интересуюсь Евровидением Проголосовать

"Запредельный драйв"

"Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, Евровидение — это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали", - сказала она.

Кроме того, по ее мнению, Little Big выгодно отличают эпатаж и запредельный драйв.

"Они всех порвут"

Продюсер Яна Рудковская тоже с восторгом приняла новость о выборе Little Big

"Это правильный, современный выбор, да, без оглядки на какие-то договоренности, всевозможные причины, поэтому большой респект Первому каналу за этот выбор", - сказала Рудковская РИА Новости.

Она отметила, что недавно присутствовала на мероприятии, где выступали Little Big, которые "на уши подняли весь зал".

"Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята", - добавила продюсер.