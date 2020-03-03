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Группа Little Big представит Россию на Евровидении
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РИА Новости

Группа Little Big представит Россию на Евровидении

13:10 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, заявила пресс-служба Первого канала.
"Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", — говорится в сообщении.
В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Прусикин признался, что участники группы не верили, что поедут на Евровидение.
"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет", — сказал он.
Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни. Прусикин уточнил, что песня будет веселой, а хореография удивит зрителей.
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Вчера, 10:31

"Запредельный драйв"

Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении "ударом под дых", отметив, что у группы есть все шансы на победу.
"Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, Евровидение — это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали", - сказала она.
Кроме того, по ее мнению, Little Big выгодно отличают эпатаж и запредельный драйв.
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
2 марта, 22:58
Пригожин поддержал выбор Little Big в качестве участника Евровидения

"Они всех порвут"

Продюсер Яна Рудковская тоже с восторгом приняла новость о выборе Little Big.
"Это правильный, современный выбор, да, без оглядки на какие-то договоренности, всевозможные причины, поэтому большой респект Первому каналу за этот выбор", - сказала Рудковская РИА Новости.
Она отметила, что недавно присутствовала на мероприятии, где выступали Little Big, которые "на уши подняли весь зал".
"Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята", - добавила продюсер.
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко также считает Little Big идеальным вариантом для Евровидения. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что еще в прошлом году он предлагал отправить на "Евровидение" группу Little Big вместе с Антохой МС.
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вчера, 09:06Культура
Савичева оценила участие Little Big в Евровидении
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Little BigЕвровидение
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