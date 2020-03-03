Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уже 23 депутата парламента Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом , сообщает новостной портал YJC со ссылкой на помощника спикера Абдолреза Месри.

Он также призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Тем не менее, по словам Месри, палата продолжит работу.

По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.