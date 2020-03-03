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Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов
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РИА Новости

Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов

13:05 03.03.2020 (обновлено: 13:39 03.03.2020)
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом, сообщает новостной портал YJC со ссылкой на помощника спикера Абдолреза Месри.
Он также призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Тем не менее, по словам Месри, палата продолжит работу.
По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.
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По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.
За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 61 стране — число зараженных превысило 8,7 тысячи, 127 человек умерли.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПарламент ИранаИранВ мире
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