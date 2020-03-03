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Евросовет из-за коронавируса усилил механизм кризисного реагирования
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РИА Новости

Евросовет из-за коронавируса усилил механизм кризисного реагирования

13:05 03.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Европейский совет в связи с распространением нового коронавируса повысил задействованный ранее механизм реагирования на кризисы с уровня обмена информацией до полномасштабного, говорится в заявлении Евросовета.
"Председательствующая Хорватия 28 января решила активировать Механизм кризисного реагирования ЕС в режиме обмена информацией. В качестве второго шага со 2 марта уровень повышен до полного", - говорится в документе.
В Евросовете пояснили, что работа Механизма кризисного реагирования в полномасштабном режиме предполагает, что государства Евросоюза, а также соответствующие институты ЕС и другие заинтересованные стороны будут проводить более регулярные заседания, начиная со следующей недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЕвропейский советЕвросоюзВ мире
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