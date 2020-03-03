Делегация из Сицилии в Крыму не ждет санкций от властей Италии

Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, пять членов делегации во вторник провели встречу с городскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.
"Мы поняли, что Крым сегодня развивается, находится на стадии быстрого развития. Это убеждает нас в том, что Крым открыт для сотрудничества и можно вкладывать в Крым. Это территория, которая привлекает нас…Санкции (с стороны ЕС в отношении Крыма) для нас не представляют большого препятствия, мы считаем, что каждый народ имеет право на самовыражение… Будут определенные сложности, но мы постараемся их преодолевать", - сказал Ло Джудиче Данило.
Он добавил, что со стороны властей Италии и ЕС вряд ли возможны санкции за визит на полуостров.
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"Каждый человек имеет право на свободу передвижения, и никто не может накладывать на него персональные санкции из-за этого. Мы же действуем в рамках декларации прав человека… Италия никогда не накладывает подобных персональных санкций на своих граждан, они ездят туда, куда считают нужным. У нас нет страха подвергнуться преследованиям", - заявил сицилийский парламентарий.