Делегация из Сицилии в Крыму не ждет санкций от властей Италии

"Мы поняли, что Крым сегодня развивается, находится на стадии быстрого развития. Это убеждает нас в том, что Крым открыт для сотрудничества и можно вкладывать в Крым. Это территория, которая привлекает нас…Санкции (с стороны ЕС в отношении Крыма) для нас не представляют большого препятствия, мы считаем, что каждый народ имеет право на самовыражение… Будут определенные сложности, но мы постараемся их преодолевать", - сказал Ло Джудиче Данило.