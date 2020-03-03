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Делегация из Сицилии в Крыму не ждет санкций от властей Италии
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РИА Новости

Делегация из Сицилии в Крыму не ждет санкций от властей Италии

13:00 03.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Члены приехавшей в Крым сицилийской делегации не ожидают персональных санкций со стороны властей Италии за визит на российский полуостров, сказал журналистам глава муниципалитета Санта-Тереза-ди-Рива на Сицилии, депутат регионального парламента Ло Джудиче Данило.
Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, пять членов делегации во вторник провели встречу с городскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.
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"Мы поняли, что Крым сегодня развивается, находится на стадии быстрого развития. Это убеждает нас в том, что Крым открыт для сотрудничества и можно вкладывать в Крым. Это территория, которая привлекает нас…Санкции (с стороны ЕС в отношении Крыма) для нас не представляют большого препятствия, мы считаем, что каждый народ имеет право на самовыражение… Будут определенные сложности, но мы постараемся их преодолевать", - сказал Ло Джудиче Данило.
Он добавил, что со стороны властей Италии и ЕС вряд ли возможны санкции за визит на полуостров.
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"Каждый человек имеет право на свободу передвижения, и никто не может накладывать на него персональные санкции из-за этого. Мы же действуем в рамках декларации прав человека… Италия никогда не накладывает подобных персональных санкций на своих граждан, они ездят туда, куда считают нужным. У нас нет страха подвергнуться преследованиям", - заявил сицилийский парламентарий.
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СицилияРеспублика КрымИталияВ мире
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