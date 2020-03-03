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Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
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РИА Новости

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

12:58 03.03.2020 (обновлено: 13:13 03.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет А320 Москва-София благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания одного из датчиков на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что самолет А320 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Вчера, 11:28
Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось
"В 12.40 воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
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ТуризмНовости - ТуризмAirbus А320АэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)София (город)Происшествия
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