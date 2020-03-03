Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет А320 Москва-София благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания одного из датчиков на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что самолет А320 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей.
"В 12.40 воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.