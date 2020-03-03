Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции

"Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов", - заявила Москалькова журналистам на просьбу прокомментировать инициативу.