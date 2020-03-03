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2020-03-03T12:56+0300
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Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции
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РИА Новости

Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции

12:56 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что предложение о закреплении упоминания Бога в Конституции - это воззвание для всех конфессий, которое также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов", - заявила Москалькова журналистам на просьбу прокомментировать инициативу.
Сергей Гаврилов
2 марта, 22:05
Депутат отметил важность поправки в Конституцию с положением о Боге
6210354
Обсудить 10
Татьяна МоскальковаКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что только не придумают бывшие партийные атеисты чтобы подольше у корыта продержаться.
3 марта, 13:23
Эркин Хафизов
1200021
Упоминайте тогда и дьявола как отрицательного персонажа. Если бы гарант был атеистом, вся эта власть, с пеной у рта говорила бы о том, что Бога нельзя упоминать. Как говаривали наши предки - на Бога надейся а сам не плошай....... работать надо а не на чудо рассчитывать.
3 марта, 13:05
Сергей Новиков
1400000
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