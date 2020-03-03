Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево

"В аэропорт вылета возвращается А320 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию", - сказал собеседник агентства.

В Перми экстренно сел самолет, летевший из Новосибирска в Москву

В Перми экстренно сел самолет, летевший из Новосибирска в Москву

По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.