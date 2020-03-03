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Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево
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РИА Новости

Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево

12:54 03.03.2020
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© Фото : Konstantin von WedelstaedtСамолет Airbus A330-200 компании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A330-200 компании Аэрофлот
© Фото : Konstantin von Wedelstaedt
Самолет Airbus A330-200 компании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорт вылета возвращается А320 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.
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Airbus А320АэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)София (город)Происшествия
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