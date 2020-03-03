СК завел 355 дел о терроризме в 2019 году

"Возбуждено 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера. В суд с обвинительным заключением направлено 119 дел этой категории. О преступлениях экстремистской направленности следственными органами возбуждено 87 уголовных дел. Расследовано и направлено в суды 55 дел", - сообщил он на итоговой коллегии СК РФ.