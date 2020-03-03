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СК завел 355 дел о терроризме в 2019 году
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РИА Новости

СК завел 355 дел о терроризме в 2019 году

12:53 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ в 2019 году возбудил 355 уголовных дел о преступлениях террористической направленности и 87 дел об экстремизме, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Возбуждено 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера. В суд с обвинительным заключением направлено 119 дел этой категории. О преступлениях экстремистской направленности следственными органами возбуждено 87 уголовных дел. Расследовано и направлено в суды 55 дел", - сообщил он на итоговой коллегии СК РФ.
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"Противодействие экстремизму остаётся в числе приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России", - отметил глава ведомства.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБезопасность
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