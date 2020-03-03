Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу. Об этом телеканалу "360" заявил народный артист России Филипп Киркоров.
"Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. Если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть", — отметил певец.
Он добавил, что болеть на конкурсах всегда нужно "за наших".
О том, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
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