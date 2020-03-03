МИД предупредил россиян о протестах во Франции

"Франция – 3 марта в крупных городах страны ожидаются акции протеста в связи с проведением пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; сбои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также указывается, что "на 6 марта в городе Париж и других крупных городах страны намечены акции протеста профсоюзов водителей такси; усиленные меры безопасности; повышенная нагрузка на услуги общественного транспорта; возможны заторы на дорогах".
2 марта, 18:46Додон прокомментировал протесты в Кишиневе