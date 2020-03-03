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https://ria.ru/20200303/1567787246.html
МИД предупредил россиян о протестах во Франции
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о протестах во Франции

12:50 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о протестах против пенсионной реформы и забастовке водителей такси во Франции на этой неделе.
"Франция – 3 марта в крупных городах страны ожидаются акции протеста в связи с проведением пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; сбои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также указывается, что "на 6 марта в городе Париж и других крупных городах страны намечены акции протеста профсоюзов водителей такси; усиленные меры безопасности; повышенная нагрузка на услуги общественного транспорта; возможны заторы на дорогах".
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Российская Федерация (Россия)ФранцияПарижВ мире
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