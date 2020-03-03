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В Чебоксарах пять человек отравились бытовым газом
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РИА Новости

В Чебоксарах пять человек отравились бытовым газом

12:46 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением бытовым газом в Чебоксарах, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Информация об отравлении бытовым газом в городе Чебоксары поступила в диспетчерскую Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи утром 3 марта
"Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в течение 12 минут. Всем пострадавшим оказана первая помощь на месте. Пять человек госпитализированы, из них трое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в Городской детской клинической больнице, двое взрослых в состоянии средней тяжести госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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