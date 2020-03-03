В Чебоксарах пять человек отравились бытовым газом

"Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в течение 12 минут. Всем пострадавшим оказана первая помощь на месте. Пять человек госпитализированы, из них трое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в Городской детской клинической больнице, двое взрослых в состоянии средней тяжести госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении регионального минздрава.