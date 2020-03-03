Зюганов раскритиковал призывы провести досрочные парламентские выборы

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал призывы провести досрочные выборы в Госдуму.
"Только авантюристы и либеральные реваншисты могут проводить бегом все выборы на фоне глубочайшего экономического кризиса", - заявил он журналистам.
Американское новостное агентство Блумберг в середине января опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела РФ.
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