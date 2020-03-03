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2020-03-03T12:39+0300
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Зюганов раскритиковал призывы провести досрочные парламентские выборы
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РИА Новости

Зюганов раскритиковал призывы провести досрочные парламентские выборы

12:39 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал призывы провести досрочные выборы в Госдуму.
"Только авантюристы и либеральные реваншисты могут проводить бегом все выборы на фоне глубочайшего экономического кризиса", - заявил он журналистам.
Американское новостное агентство Блумберг в середине января опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела РФ.
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
2 марта, 13:04
Зюганов: времена, как при Сталине, еще вернутся
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Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановПолитика
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