Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39.

Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию. Военный источник в арабской республике уточнил, что самолет упал в районе Маарет-Нуумана, сбитый ракетой "воздух — воздух" турецких ВВС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

В воскресенье Анкара начала новую военную операцию на северо-западе Сирии — "Весенний щит". Пояснялось, что это ответ на авиаудар по позициям турецких военных, "унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации".

В тот день террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По сведениям российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате инцидента погибли 36 турецких военных, свыше 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции. В Москве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.

Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.