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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T15:12+0300
https://ria.ru/20200303/1567780691.html
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567787890_127:349:1888:1340_1036x0_80_0_0_b3dd24085b1257490bfaa2c875a4c4e5.jpg
РИА Новости

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

12:35 03.03.2020 (обновлено: 15:12 03.03.2020)
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© AFP 2020 / Jalaa MareyСирийский самолет L-39
Сирийский самолет L-39
© AFP 2020 / Jalaa Marey
АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39.
Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию. Военный источник в арабской республике уточнил, что самолет упал в районе Маарет-Нуумана, сбитый ракетой "воздух — воздух" турецких ВВС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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В воскресенье Анкара начала новую военную операцию на северо-западе Сирии — "Весенний щит". Пояснялось, что это ответ на авиаудар по позициям турецких военных, "унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации".
В тот день террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По сведениям российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате инцидента погибли 36 турецких военных, свыше 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции. В Москве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 251
Обострение ситуации в ИдлибеМинобороны ТурцииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Оккупант сбивает самолёты ВВС государства, на территории которого его войска находятся незаконно, а весь мир аплодирует этому, комментируя каждый сбитый самолёт как победу оккупанта в борьбе за свободу и независимость народа Сирии. Парадокс, мир сошёл с ума...
3 марта, 12:54
ЕЖЕвгений Жихарев
256312218
Такое ощущение что Турция воюет не за спокойствие в регионе , а за корыстные интересы !против государственных сил Сирии! !!
3 марта, 12:45
Николай Егоров
187851012
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Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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