Итальянская делегация призвала не паниковать из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Мэр муниципалитета Санта-Тереза-ди-Рива на Мэр муниципалитета Санта-Тереза-ди-Рива на Сицилии и депутат регионального парламента Ло Джудиче Данило, находящийся с визитом в Крыму , призвал не паниковать по поводу распространения коронавируса в Италии и в мире.

Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, пять членов делегации во вторник провели встречу с городскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны выступили за прямой туристический обмен между Крымом и Сицилией.

"Понятно, что подобные инфекции всегда присутствуют, и это не первый случай вспышки какого-либо вируса в мире, в котором мы живем. Не стоит поднимать истерию или иметь особо сильные предупреждения из-за того, что присутствует какая-то инфекция", - сказал журналистам Ло Джудиче Данило, отвечая на вопрос, как распространение инфекции скажется на планах туристического обмена.

Сицилийский парламентарий назвал итальянскую систему здравоохранения одной из лучших в мире и отметил, что сейчас врачи его страны борются с распространением вируса. "Мы надеемся, что через несколько месяцев поутихнет это распространение как и во всем мире, не только в Италии…, мы верим, что это буквально вопрос недолгого времени и предохранительных мер не только со стороны Италии, но и жителей других стран", - сказал Ло Джудиче Данило.

В ходе встречи глава горсовета Симферополя Виктор Агеев и глава администрации города Елена Проценко выразили желание посетить Сицилию с ответным визитом после того, как "закончится коронавирус".