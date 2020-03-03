Итальянская делегация призвала не паниковать из-за коронавируса

Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, пять членов делегации во вторник провели встречу с городскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны выступили за прямой туристический обмен между Крымом и Сицилией.
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"Понятно, что подобные инфекции всегда присутствуют, и это не первый случай вспышки какого-либо вируса в мире, в котором мы живем. Не стоит поднимать истерию или иметь особо сильные предупреждения из-за того, что присутствует какая-то инфекция", - сказал журналистам Ло Джудиче Данило, отвечая на вопрос, как распространение инфекции скажется на планах туристического обмена.
Сицилийский парламентарий назвал итальянскую систему здравоохранения одной из лучших в мире и отметил, что сейчас врачи его страны борются с распространением вируса. "Мы надеемся, что через несколько месяцев поутихнет это распространение как и во всем мире, не только в Италии…, мы верим, что это буквально вопрос недолгого времени и предохранительных мер не только со стороны Италии, но и жителей других стран", - сказал Ло Джудиче Данило.
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В ходе встречи глава горсовета Симферополя Виктор Агеев и глава администрации города Елена Проценко выразили желание посетить Сицилию с ответным визитом после того, как "закончится коронавирус".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечились 47,2 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек. В Европе наибольшее число зараженных коронавирусом находится в Италии – более 1,5 тысячи человек.
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