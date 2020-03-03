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2020-03-03T12:26+0300
https://ria.ru/20200303/1567776893.html
МСП Банк поддержал чебоксарского поставщика стройматериалов
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РИА Новости

МСП Банк поддержал чебоксарского поставщика стройматериалов

12:26 03.03.2020
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© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование чебоксарскому поставщику строительных материалов, сообщает пресс-служба МСП Банка.
МСП Банк открыл компании "Стройматериалы 21" кредит на сумму 2,8 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на 36 месяцев в рамках поддержки социально-значимой ниши – женского предпринимательства. Сделка реализована с помощью агента банка в городе Чебоксары – Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике, говорится в сообщении.
Полученные средства будут направлены на расширение ассортимента и увеличение складских запасов строительных товаров. Как ожидается, в результате финансовой поддержки компания увеличит объём реализации продукции, подтвердит репутацию надёжного поставщика и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.
ООО "Стройматериалы 21" специализируется на мелкооптовой и оптовой торговле стройматериалами по всем видам строительных и отделочных работ. Компания – сертифицированный дилер компаний "Металл Профиль", "Полиспен", "Наноизол", Violux, "Мордовцемент", "Евроизол" и "Технониколь". Предприятие регулярно участвует в тендерах на поставку строительных материалов, уточняется в сообщении.
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