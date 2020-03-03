МСП Банк поддержал чебоксарского поставщика стройматериалов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование чебоксарскому поставщику строительных материалов, сообщает пресс-служба МСП Банка.
МСП Банк открыл компании "Стройматериалы 21" кредит на сумму 2,8 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на 36 месяцев в рамках поддержки социально-значимой ниши – женского предпринимательства. Сделка реализована с помощью агента банка в городе Чебоксары – Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике, говорится в сообщении.
Полученные средства будут направлены на расширение ассортимента и увеличение складских запасов строительных товаров. Как ожидается, в результате финансовой поддержки компания увеличит объём реализации продукции, подтвердит репутацию надёжного поставщика и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.
ООО "Стройматериалы 21" специализируется на мелкооптовой и оптовой торговле стройматериалами по всем видам строительных и отделочных работ. Компания – сертифицированный дилер компаний "Металл Профиль", "Полиспен", "Наноизол", Violux, "Мордовцемент", "Евроизол" и "Технониколь". Предприятие регулярно участвует в тендерах на поставку строительных материалов, уточняется в сообщении.