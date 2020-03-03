Лукашенко: США могут выделить кредиты на нефтепровод из Балтики

МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в республику.
"С госсекретарем (Майком Помпео) я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе, мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.
По его словам, "где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года". "Не будет этого. Полтора-два года, не больше", - потребовал Лукашенко. Он добавил, что "и 100-120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки".