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https://ria.ru/20200303/1567776524.html
Лукашенко: США могут выделить кредиты на нефтепровод из Балтики
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РИА Новости

Лукашенко: США могут выделить кредиты на нефтепровод из Балтики

12:25 03.03.2020 (обновлено: 13:04 03.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в республику.
"С госсекретарем (Майком Помпео) я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе, мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.
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По его словам, "где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года". "Не будет этого. Полтора-два года, не больше", - потребовал Лукашенко. Он добавил, что "и 100-120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки".
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Александр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко и так в долгах как в шелках))))))))). Пусть с Россией сначала рассчитается. Поберушка и истерик.
3 марта, 12:29
Сергей Новиков
2340004
Ну, насмешил. "Дешёвые". Так это на "входе", а на "выходе для Бел-ии они станут неподъёмными, рабскими. И в итоге ни трубопровода, ни нефти, одни пожизненные кредиты.
3 марта, 12:36
lyuda.terenteva.55
1400002
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