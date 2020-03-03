Лукашенко: США могут выделить кредиты на нефтепровод из Балтики

"С госсекретарем (Майком Помпео) я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе, мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.