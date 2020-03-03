Пресс-показ фильма "Счастье в конверте" режиссера Светланы Сухановой

Участники:
- режиссер Светлана СУХАНОВА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- продюсеры Сергей БЕРЛОВ и Александр ХАЧКО;
- актер Залим МИРЗОЕВ.
Премьера картины состоится 12 марта, в преддверии 75-летия Великой Победы. Фильм, созданный кинематографистами-дебютантами, стал заметным явлением в силу новых подходов к освещению военной темы и возврату к стилистике советского народного кино. Картину поддержали администрации и правительства более 70-ти регионов Российской Федерации.
Особенностью сюжета стало то, что о войне рассказано через события сегодняшних дней, через народную память, которая незримо присутствует в каждой российской семье и волнует представителей разных поколений, определяя содержание и смысл их поступков.
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- режиссер Светлана СУХАНОВА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- продюсеры Сергей БЕРЛОВ и Александр ХАЧКО;
- актер Залим МИРЗОЕВ.
Премьера картины состоится 12 марта, в преддверии 75-летия Великой Победы. Фильм, созданный кинематографистами-дебютантами, стал заметным явлением в силу новых подходов к освещению военной темы и возврату к стилистике советского народного кино. Картину поддержали администрации и правительства более 70-ти регионов Российской Федерации.
Особенностью сюжета стало то, что о войне рассказано через события сегодняшних дней, через народную память, которая незримо присутствует в каждой российской семье и волнует представителей разных поколений, определяя содержание и смысл их поступков.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/