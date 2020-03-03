Пресс-показ фильма "Счастье в конверте" режиссера Светланы Сухановой

29

10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Счастье в конверте" режиссера Светланы Сухановой и творческая встреча с создателями картины.