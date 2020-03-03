Toyota построит завод по производству электромобилей в Тяньцзине

МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Японский автоконцерн Toyota в партнерстве с китайским Первым автомобильным заводом намерен построить в Тяньцзине завод по производству электромобилей, пишет Caixin.
Стоимость проекта составляет порядка 1,22 миллиарда долларов. Завод будет ежегодно выпускать 200 тысяч автомобилей. Сроки выполнения проекта пока не называются.
Наблюдатели отмечают, что Toyota следует поторопиться, поскольку рынок уже вовсю осваивают другие зарубежные компании. Так, с конца прошлого года производство электромобилей в Шанхае начал Volkswagen, 7 января нынешнего года в продажу поступили произведенные в Шанхае седаны Tesla Model 3. На шанхайской "Гигафабрике" Tesla планируется производить до полумиллиона автомобилей в год.