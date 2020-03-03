Toyota построит завод по производству электромобилей в Тяньцзине

Наблюдатели отмечают, что Toyota следует поторопиться, поскольку рынок уже вовсю осваивают другие зарубежные компании. Так, с конца прошлого года производство электромобилей в Шанхае начал Volkswagen, 7 января нынешнего года в продажу поступили произведенные в Шанхае седаны Tesla Model 3. На шанхайской "Гигафабрике" Tesla планируется производить до полумиллиона автомобилей в год.