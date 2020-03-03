На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", — сказал чиновник, трансляцию брифинга вели украинские телеканалы.
Ляшко рассказал, что симптомы, похожие на коронавирус, проявились у семьи, вернувшейся из Италии. После этого ее члены решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Замминистра добавил, что эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим. Таких людей, по его словам, немного.
Число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 80 тысяч человек, умерли 2943, выздоровели 47,2 тысячи.
По последним данным ВОЗ, за пределами КНР заразились более 8,7 тысячи человек, скончались свыше 120.
К основным признакам нового коронавируса относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса