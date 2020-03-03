На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", — сказал чиновник, трансляцию брифинга вели украинские телеканалы.

Ляшко рассказал, что симптомы, похожие на коронавирус, проявились у семьи, вернувшейся из Италии. После этого ее члены решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.