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На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

12:21 03.03.2020 (обновлено: 13:02 03.03.2020)
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", — сказал чиновник, трансляцию брифинга вели украинские телеканалы.

Ляшко рассказал, что симптомы, похожие на коронавирус, проявились у семьи, вернувшейся из Италии. После этого ее члены решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Замминистра добавил, что эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим. Таких людей, по его словам, немного.
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К основным признакам нового коронавируса относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
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