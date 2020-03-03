В Шанхае более 70 человек поместили в карантин

"Сегодня утром провинция Чжэцзян опубликовала информацию о семи случаях заражения коронавирусом у прибывших из-за границы людей. После получения информации шанхайский центр по контролю и профилактике заболеваний сам связался с соответствующими департаментами центра по контролю и профилактике заболеваний Чжэцзяна, а также немедленно начал расследование. К настоящему времени уже установлено наблюдение за 71 человеком, находившимся в близком контакте с зараженными, они все помещены в карантин, последующие меры по профилактике и контролю выполняются", - говорится в заявлении властей, опубликованном в соцсети Weibo.