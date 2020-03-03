СК довел до суда 332 уголовных дела о врачебных ошибках в 2019 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число направленных в суд уголовных дел о врачебных ошибках выросло в 2019 году до 332, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, в органы СК за год поступило 6,5 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел.
"В суд направлено после тщательного расследования 332 уголовных дела", - сказал Бастрыкин на коллегии ведомства.
По данным пресс-службы ведомства, в 2018 году было направлено в суды 303 дела этой категории, рост составил 10%.
Тема уголовного наказания за врачебные ошибки в последнее время получила большой резонанс. Медицинские ассоциации жаловались властям и правозащитникам на ведущуюся, по их мнению, кампанию против врачей, по этому поводу в Генпрокуратуру обращался президентский Совет по правам человека.