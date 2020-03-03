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2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567774151.html
СК довел до суда 332 уголовных дела о врачебных ошибках в 2019 году
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РИА Новости

СК довел до суда 332 уголовных дела о врачебных ошибках в 2019 году

12:19 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число направленных в суд уголовных дел о врачебных ошибках выросло в 2019 году до 332, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, в органы СК за год поступило 6,5 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел.
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"В суд направлено после тщательного расследования 332 уголовных дела", - сказал Бастрыкин на коллегии ведомства.
По данным пресс-службы ведомства, в 2018 году было направлено в суды 303 дела этой категории, рост составил 10%.
Тема уголовного наказания за врачебные ошибки в последнее время получила большой резонанс. Медицинские ассоциации жаловались властям и правозащитникам на ведущуюся, по их мнению, кампанию против врачей, по этому поводу в Генпрокуратуру обращался президентский Совет по правам человека.
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Российская Федерация (Россия)Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинОбщество
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