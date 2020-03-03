НАК считает необходимым блокировать контент с пропагандой экстремизма

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) считает необходимым блокировать в интернете контент, содержащий пропаганду экстремизма и терроризма, заявил во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня" официальный представитель ведомства Андрей Пржездомский.
"Безусловно, террористический и экстремистский контент в сети нужно "закрывать" - пресекать его циркуляцию, чтобы молодые люди не видели его, и привлекать к ответственности (того), кто это размещает", - сказал он.
Пржездомский также отметил необходимость замещения экстремистского контента позитивным.