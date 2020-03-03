Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T12:25+0300
https://ria.ru/20200303/1567773707.html
НАК считает необходимым блокировать контент с пропагандой экстремизма
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_480e4046159b1a1142746abb875dda77.jpg
РИА Новости

НАК считает необходимым блокировать контент с пропагандой экстремизма

12:18 03.03.2020 (обновлено: 12:25 03.03.2020)
112
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) считает необходимым блокировать в интернете контент, содержащий пропаганду экстремизма и терроризма, заявил во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня" официальный представитель ведомства Андрей Пржездомский.
"Безусловно, террористический и экстремистский контент в сети нужно "закрывать" - пресекать его циркуляцию, чтобы молодые люди не видели его, и привлекать к ответственности (того), кто это размещает", - сказал он.
Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин
Вчера, 11:41
НАК похвалил журналистов за вклад в борьбу с терроризмом
Пржездомский также отметил необходимость замещения экстремистского контента позитивным.
1710002
Обсудить 2
Национальный антитеррористический комитет РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Президент России Владимир Путин
Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова
Самка снежного барса
Всемирный день дикой природы
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
Сотрудник полиции
Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Полиция в Афганистане
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
В день гибели Влада Листьева у телецентра Останкино
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Ватикан
Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния