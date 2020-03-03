Учения ШОС "Мирная миссия-2020" пройдут летом в Кемеровской области

"Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск государств-членов ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Подготовку и организацию совместных маневров военные представители восьми стран-участниц ШОС (Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана) обсудили в ходе консультаций в Кемерове. Они утвердили порядок всестороннего обеспечения войск и замысел учений, а также в ходе совместной работы посетили полигон Юргинский, где провели рекогносцировку.