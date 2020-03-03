Учения ШОС "Мирная миссия-2020" пройдут летом в Кемеровской области

МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Около 10 тысяч военнослужащих стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут в участие в совместных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2020", которые пройдут на полигоне Юргинский в Кемеровской области в августе этого года, сообщила пресс-служба Центрального военного округа министерства обороны России.
"Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск государств-членов ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Подготовку и организацию совместных маневров военные представители восьми стран-участниц ШОС (Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана) обсудили в ходе консультаций в Кемерове. Они утвердили порядок всестороннего обеспечения войск и замысел учений, а также в ходе совместной работы посетили полигон Юргинский, где провели рекогносцировку.
"Иностранные военные осмотрели место преодоления водной преграды на технике. Для некоторых стран-участниц подобный опыт станет первым", - говорится в сообщении.
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