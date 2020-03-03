Каждый десятый россиянин готов соблюдать Великий пост, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каждый десятый россиянин (10%) заявляет, что будет соблюдать Великий православный пост, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным центра, абсолютное большинство россиян (94%) слышали о Великом посте, но более половины (54%) не смогли сказать, когда он начинается. Точную дату начала поста назвали 14% всех опрошенных. При этом 10% опрошенных заявили, что будут соблюдать пост, 69% - что не будут. Не приняли решение на момент опроса 20% респондентов, затруднился ответить 1%.
Отвечая на вопрос о том, какие ассоциации вызывает словосочетание "Великий пост", 22% опрошенных отметили, что для них пост связан, прежде всего, с ограничением в еде, 19% - с религией и церковью, 14% - с самоограничением и отсутствием греха, еще 10% связали его с очищением. Положительные ассоциации словосочетание "Великий пост" вызывает у 6% опрошенных, 31% россиян затруднились ответить на вопрос.
Более половины респондентов (55%), которые слышали что-то о Великом посте, в целом знают о правилах и ограничениях, связанных ним, 43% не знают, затруднились ответить 2%.
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По данным опроса, 20% считают, что соблюдение Великого поста духовно очищает человека, 13% полагают, что соблюдение поста дает человеку силу воли и дисциплину, 12% - очищение организма и здоровье, 35% опрошенных затруднились ответить.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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