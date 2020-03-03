В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 009 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 797 человек (женщин – 239, детей – 406)", - говорится в тексте бюллетеня.