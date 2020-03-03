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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-03T12:15+0300
https://ria.ru/20200303/1567772340.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа

12:15 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 800 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 009 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 797 человек (женщин – 239, детей – 406)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 1,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.
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