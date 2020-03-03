Лавров проводит встречу с президентом Финляндии в Хельсинки

"Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Сирия остается важным вопросом, мы не можем позволить терроризму одержать победу... Также мы хотели бы уделить внимание ситуации в регионе Балтийского моря и ваши инициативы по обеспечению безопасности, которые мы поддерживаем... Еще раз спасибо за эту возможность, господин президент", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.