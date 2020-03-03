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Лавров проводит встречу с президентом Финляндии в Хельсинки
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РИА Новости

Лавров проводит встречу с президентом Финляндии в Хельсинки

12:12 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Хельсинки встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в одной из резиденций финского президента Мянтюниеми.
"Мы живем в непростые времена, учитывая ситуацию в Сирии... Поэтому хорошо, что у нас есть возможность обсудить все вызовы, включая и новый вызов, которым является коронавирус", - сказал Ниинистё перед началом переговоров.
Он отметил, что Финляндия и Россия как соседи могут обмениваться данными по этому вопросу.
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Лавров, в свою очередь, поблагодарил Ниинистё, передал приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер ожидает новых встреч с главой Финляндии в этом году.
"Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Сирия остается важным вопросом, мы не можем позволить терроризму одержать победу... Также мы хотели бы уделить внимание ситуации в регионе Балтийского моря и ваши инициативы по обеспечению безопасности, которые мы поддерживаем... Еще раз спасибо за эту возможность, господин президент", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Саули НиинистеСергей ЛавровФинляндияВ мире
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