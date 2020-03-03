Ростуризм сформулировал предложения по поддержке турбизнеса

Туристы в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму сформулировало предложения по поддержке туристического рынка РФ в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной вспышкой коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Так, Ростуризм готов предложить перенести срок уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отменить взносы в резервный фонд уже в этом году.

"Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам", — рассказали в ведомстве.

Также Ростуризм направит письма в страны, по отношению к которым есть ограничения, чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты.

Участники заседания обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств.

На совещании отдельно обсудили ситуацию на рынке въездного и внутреннего туризма и возможные меры поддержки.

Среди них – расширение механизмов субсидирования туроператоров, работающих на въездном и внутреннем рынке. В частности, речь идет о расширении списка стран для привлечения иностранных путешественников, увеличение перечня внутренних субсидируемых направлений, а также возможное увеличение финансирования.