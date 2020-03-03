Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы 50 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 21, Алеппо – 20, Идлиб – девять. Турецкой частью представительства зафиксированы 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 23, Алеппо – 12", - говорится в тексте бюллетеня.