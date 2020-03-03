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Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости

Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:10 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 50 нарушений, Турция - 35, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы 50 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 21, Алеппо – 20, Идлиб – девять. Турецкой частью представительства зафиксированы 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 23, Алеппо – 12", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию - в населенном пункте Камышлы (провинции Хасеке) выданы 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
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Российская Федерация (Россия)Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
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