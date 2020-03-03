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Лукашенко: Россия увязывает вопрос поставки нефти с другими проблемами
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РИА Новости

Лукашенко: Россия увязывает вопрос поставки нефти с другими проблемами

12:07 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ в ультимативной форме увязывает условия поставки нефти в республику с иными проблемами в двусторонних отношениях.
"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", - сказал белорусский президент во вторник в Минске на совещании по вопросу работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Он утверждает, что "условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик". "Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений", - добавил белорусский лидер. Глава государства заявил, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 миллиона тонн сырья ежемесячно.
"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - заметил Лукашенко. При этом он обратил внимание, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий.
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Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в частности, Минск настаивает на поставке Белоруссии российской нефти без уплаты премии нефтяным компаниям. В результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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Российская Федерация (Россия)Александр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну если проблемы, откажись и ищи на стороне "демократические" молекулы нефти, газа. Встал в позу и пытаешься диктовать условия продавцу - это твои проблемы!
3 марта, 12:10
Супер Марио
1900003
Достал уже этот нытик и интригант!
3 марта, 12:21
Плахиш Кибальчиш
1200002
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