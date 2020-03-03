Лукашенко: Россия увязывает вопрос поставки нефти с другими проблемами

МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ в ультимативной форме увязывает условия поставки нефти в республику с иными проблемами в двусторонних отношениях.

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", - сказал белорусский президент во вторник в Минске на совещании по вопросу работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Его слова приводит Sputnik Беларусь

Он утверждает, что "условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик". "Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений", - добавил белорусский лидер. Глава государства заявил, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 миллиона тонн сырья ежемесячно.

"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - заметил Лукашенко. При этом он обратил внимание, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий.