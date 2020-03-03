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"Аэрофлот" получил 13,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 2019 год
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РИА Новости

"Аэрофлот" получил 13,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 2019 год

12:07 03.03.2020 (обновлено: 12:13 03.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" в 2019 году по новым стандартам МСФО составила 13,5 миллиарда рублей, сообщает компания.
Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".
"Чистая прибыль составила 13 512 миллиона рублей", - сообщает компания.
Группа "Аэрофлот" в отчете представила результаты 2018 года с учетом правил стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда". "Данные правила применяются только с 2019 года, при пересчете показателей за 2018 год в прибыли группы "Аэрофлот" была отражена "бумажная" курсовая разница, приходящаяся на весь срок действия лизинговых контрактов, в связи с чем чистый убыток за 2018 год составил 55 694 млн руб. В случае, если бы указанные правила учета применялись с начала 2018 года, то прибыль за период составила бы 8 669 млн руб", - пояснила компания.
Выручка выросла на 10,8%, до 677,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 168,9 миллиарда рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 12,2%, до 557,1 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока и дополнительным влиянием увеличения доходных ставок. Выручка от чартерных перевозок снизилась на 1,1%, до 37,4 миллиарда рублей. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 2%, до 19,2 миллиарда рублей. Прочая выручка увеличилась на 9,7%, до 64 миллиардов рублей, что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программе премирования пассажиров.
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Расходы на авиационное топливо увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 190,876 миллиарда рублей. Как указала компания, рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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